"Единая Россия" с 51,59% голосов победила в Ростовской области на выборах в Госдуму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" набрала наибольшее количество голосов на выборах в Госдуму на территории Ростовской области - 51,59%. Об этом сообщили на сайте Избирательной комиссии региона после утверждения итоговых результатов голосования.

"Партию "Единая Россия" поддержали 51,59% избирателей, КПРФ - 20,19%, ЛДПР - 6,97%. Также пятипроцентный барьер преодолели партии "Справедливая Россия - за правду" (6,42%) и "Новые люди" (5,17%)", - говорится в сообщении. Кроме того, кандидаты от "Единой России" победили во всех семи одномандатных округах.

На выборах в Госдуму в 2016 году в Ростовской области большинство голосов также получила "Единая Россия" - 58,79%. Второй тогда стала КПРФ, которую поддержали 13,6% избирателей. Замкнула тройку лидеров ЛДПР с 12,49% голосов. Партия "Справедливая Россия", вошедшая в Госдуму, в Ростовской области получила 4,34%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.