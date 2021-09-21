Путин освободил от должности первого замгенпрокурора Буксмана

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана. Соответствующий указ опубликован во вторник.

"Освободить с 15 сентября 2021 г. Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ", - говорится в документе.

15 сентября Буксману исполнилось 70 лет - предельный возраст для нахождения на службе. В органах прокуратуры он работал с 1976 года. В 2001-2005 годах был начальником Главного управления Министерства юстиции по Москве, с 2005 по 2006 год руководил Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. В 2006 году был назначен на должность первого замгенпрокурора России.