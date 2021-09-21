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Отставки и назначения

Путин назначил нового постпреда РФ при ОДКБ

Другим указом глава государства освободил от этой должности посла по особым поручениям МИД Андрея Шведова

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям МИД Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Агасандяна Микаэла Вадимовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Другим указом Путин освободил от этой должности посла по особым поручениям МИД Андрея Шведова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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