Путин назначил нового постпреда РФ при ОДКБ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям МИД Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Агасандяна Микаэла Вадимовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Другим указом Путин освободил от этой должности посла по особым поручениям МИД Андрея Шведова.