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Мишустин обсудил с Мариповым торгово-экономическое сотрудничество России и Киргизии

Главы правительств также обсудили график предстоящих контактов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре со своим киргизским коллегой Улугбеком Мариповым вопросы торгово-экономического сотрудничества РФ и Киргизии и реализации проектов в других областях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в других областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин поблагодарил Марипова за соболезнования в связи с трагедией в Перми, где при стрельбе в вузе погибли шесть человек.

Главы правительств также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссия
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