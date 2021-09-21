Мишустин обсудил с Мариповым торгово-экономическое сотрудничество России и Киргизии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре со своим киргизским коллегой Улугбеком Мариповым вопросы торгово-экономического сотрудничества РФ и Киргизии и реализации проектов в других областях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в других областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин поблагодарил Марипова за соболезнования в связи с трагедией в Перми, где при стрельбе в вузе погибли шесть человек.

Главы правительств также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.