Совфед откроет осеннюю сессию обсуждением итогов международного наблюдения на выборах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации соберется в среду на первое пленарное заседание в рамках осенней сессии, на котором обсудит работу международных наблюдателей на прошедших выборах в Госдуму и рассмотрит проект заявления об объединении усилий всего мирового сообщества для борьбы с терроризмом.

В начале заседания по традиции выступит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая, как ожидается, расскажет о плане работы палаты на предстоящие три месяца.

После этого сенаторы обсудят работу международных наблюдателей на выборах в Госдуму. Докладчиками по этому вопросу выступят автор этой инициативы, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Ранее на встрече с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Косачев сообщил, что предложит, чтобы на первом пленарном заседании в рамках осенней сессии поговорили о работе международных наблюдателей. Он также выразил надежду, что сможет представить итоговый доклад миссии МПА СНГ по наблюдению за российскими выборами.

Также сенаторы планируют принять заявление о необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии терроризму. Как отметил ранее глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, члены Совфеда констатируют в заявлении, что терроризм - это опаснейшая угроза для мирового сообщества со времен Второй мировой войны, и "противодействие этой угрозе возможно исключительно совместными усилиями государств на основе неукоснительного соблюдения норм и принципов международного права и при центральной и координирующей роли ООН и ее Совета безопасности".

В рамках "правительственного часа" министр экономического развития РФ Максим Решетников расскажет о прогнозе социально-экономического развития страны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а в рубрике "час субъекта РФ" перед сенаторами выступят губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

Кроме того, на среду запланировано выступление председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на тему "О реализации единой государственной денежно-кредитной политики и регулировании финансового сектора для достижения национальных целей развития". В преддверии обсуждения на заседании профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам выступил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Он проинформировал об основных направлениях деятельности ведомства и напомнил, что Банк России перешел на таргетирование инфляции, "что оказало существенное влияние на финансовый рынок и всю российскую экономику". "Анализируя прошедшие пять лет, Банк России готовит общественное обсуждение в следующем году итогов первых пяти лет работы этого режима. У нас есть основанные на цифрах доказательства эффективности этого режима, тем не менее, отдельные параметры могут быть скорректированы, и консенсус общества относительно этой эффективности должен на постоянной основе поддерживаться", - отметил Швецов.