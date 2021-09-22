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Единый день голосования

Избирком Амурской области признал состоявшимися выборы депутатов в Заксобрание

В Законодательное собрание региона избрали 27 депутатов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Амурской области признала состоявшимися выборы депутатов в Законодательное собрание области, сказала во вторник председатель избирательной комиссии Амурской области Елена Воробьева.

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"Выборы депутатов в Законодательное собрание области признаны состоявшимися, результаты выборов действительны. Установлено, что в Законодательное собрание Амурской области восьмого созыва избрано 27 депутатов, в том числе девять по единому избирательному округу, 18 по одномандатным избирательным округам", - сказала Воробьева.

По итогам обработки всех протоколов, поступивших из участковых избирательных комиссий в областную, в Законодательном собрании области девять мандатов распределят между представителями семи партий, которые преодолели необходимый для этого пятипроцентный барьер: "Единая Россия" получила 33,15%, КПРФ - 21,48%, ЛДПР - 14,16%, "Коммунисты России" - 8,26%, "Новые люди" - 7,18%, "Справедливая Россия" - 6,28%, а "Пенсионеры России" - 5,41%".

"У депутатов есть пять дней, чтобы сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, либо отказаться от депутатского мандата, в этом случае мандат будет переходить следующему депутату, либо по единому списку, либо к региональной группе, которая набрала наибольшее количество голосов. Удостоверения депутаты получат после того, как будут зарегистрированы после пятидневного срока", - добавила Воробьева.

В январе 2021 года депутаты Законодательного собрания Амурской области проголосовали за изменение числа парламентариев с 36 до 27. С инициативой об изменении числа депутатов выступил председатель парламента Вячеслав Логинов, инициативу спикер аргументировал общероссийской тенденцией к снижению числа чиновников и депутатов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияАмурская область
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