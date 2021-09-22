КПРФ по сравнению с предыдущими годами улучшила результат на выборах в Госдуму на Сахалине

ТАСС, 22 сентября. КПРФ почти вдвое улучшила результат на выборах в Государственную думу на Сахалине по сравнению с кампанией 2016 года. Партия уступила "Единой России", следует из данных избирательной комиссии региона.

По итогам обработки 100% протоколов КПРФ набрала 28,63% голосов, тогда как на выборах в 2016 году результат партии составлял 15,44%. "Единая Россия" получила 35,73%, а на выборах в 2016 году - 45,44%.

Партия "Новые люди" набрала 9,07% голосов, а ЛДПР - 8,89%. Результат этой партии в 2016 году составлял 20,03%.

По одномандатному округу большинство голосов досталось депутату Госдумы нынешнего созыва от Сахалинской области Георгию Карлову.

Итоговая явка, как уточнили ТАСС в краевом избиркоме, составила 39,94%.

Помимо выборов в Госдуму, в Сахалинской области проходили дополнительные выборы шести депутатов собраний Холмского, Анивского, Невельского, Ногликского, Охинского городских округов.