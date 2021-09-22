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Пискарев обратился в ГП РФ по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему ДЭГ

По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, виновные должны понести заслуженное наказание
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратился в среду в Генпрокуратуру РФ. Обращение касается призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на состоявшихся в России выборах.

"Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки взломать продолжались все три дня голосования", - сказал Пискарев.

Несмотря на это, "цель помешать добровольному волеизъявлению граждан не достигнута", подчеркнул он. "Подстрекатели к этому известны, виновные должны понести заслуженное наказание. У нас в законе, кстати, предусмотрена и административная, и уголовная ответственность", - напомнил он.

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РоссияПискарев, Василий Иванович
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