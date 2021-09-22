Пискарев обратился в ГП РФ по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему ДЭГ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратился в среду в Генпрокуратуру РФ. Обращение касается призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на состоявшихся в России выборах.

"Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки взломать продолжались все три дня голосования", - сказал Пискарев.

Несмотря на это, "цель помешать добровольному волеизъявлению граждан не достигнута", подчеркнул он. "Подстрекатели к этому известны, виновные должны понести заслуженное наказание. У нас в законе, кстати, предусмотрена и административная, и уголовная ответственность", - напомнил он.