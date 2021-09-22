Захарова: создание партнерства AUKUS стало шоком для НАТО, а не для вероятных противников

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности стало полной неожиданностью в первую очередь для их союзников по НАТО, а не для потенциальных противников. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Что вы думаете: для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком, - сказала она. - Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого США, Австралия и Великобритания называют своими противниками, против которых они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Великобритания".

По ее словам, ситуация вокруг трехстороннего партнерства AUKUS требует повышенного внимания всего политологического сообщества и специалистов в военно-стратегических вопросах.

"То, что происходит вокруг Австралии - казалось бы, территории далекой, - то, что сейчас разворачивается там [на фоне объявленного формата трехстороннего партнерства AUKUS], не просто интересно, хотя это очень интересно, но действительно требует повышенного внимания всего политологического сообщества, причем не только людей, которые занимаются международными отношениями, но и непосредственно военно-стратегическими вопросами", - указала дипломат.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках этого партнерства австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных субмарин по американским технологиям, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. После одностороннего разрыва соглашения, заключенного в 2016 году, Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а позднее заявила, что будет защищать свои интересы в ходе обсуждения торгового соглашения между Австралией и ЕС.