Единороссы лидируют с 29,39% на выборах в думе Перми после обработки 100% протоколов

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Пять партий будут представлены в новом созыве Пермской городской думы, наибольшее число голосов - 29,39% - получила партия "Единая Россия", следует из данных, размещенных на сайте городской думы.

"100% протоколов обработаны", - уточнили по запросу ТАСС в избирательной комиссии города Перми.

Согласно итоговому протоколу, в голосовании приняли участие 33,23% избирателей. Партия "Единая Россия" получила 29,39% голосов, КПРФ - 19,62%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,77%, партия "Новые люди" - 11,57%, ЛДПР - 8,24%. Остальные партии набрали менее 5% голосов избирателей.

Согласно данным официального сайта Пермской городской думы, в прошлом созыве работали депутаты от четырех парламентских партий, а также партии "Яблоко".

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходили выборы депутатов Государственной думы, законодательного собрания Пермского края, городской думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.