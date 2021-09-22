{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Единороссы лидируют с 29,39% на выборах в думе Перми после обработки 100% протоколов

КПРФ получила 19,62% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,77%, партия "Новые люди" - 11,57%, ЛДПР - 8,24%

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Пять партий будут представлены в новом созыве Пермской городской думы, наибольшее число голосов - 29,39% - получила партия "Единая Россия", следует из данных, размещенных на сайте городской думы.

"100% протоколов обработаны", - уточнили по запросу ТАСС в избирательной комиссии города Перми.

Согласно итоговому протоколу, в голосовании приняли участие 33,23% избирателей. Партия "Единая Россия" получила 29,39% голосов, КПРФ - 19,62%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,77%, партия "Новые люди" - 11,57%, ЛДПР - 8,24%. Остальные партии набрали менее 5% голосов избирателей.

Согласно данным официального сайта Пермской городской думы, в прошлом созыве работали депутаты от четырех парламентских партий, а также партии "Яблоко".

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходили выборы депутатов Государственной думы, законодательного собрания Пермского края, городской думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Пермский край
Матвиенко: предварительные итоги выборов подтвердили устойчивость политической системы РФ
Читать полностью