"Единая Россия" получила в Заксобрании Омской области 26 из 44 мест

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Омской области утвердила результаты выборов в законодательное собрание региона. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комиссии, "Единая Россия" получила 26 из 44 мест, КПРФ - 10 мандатов, "Коммунисты России" - три, "Справедливая Россия" и "Новые люди" - по два мандата и ЛДПР - одно место.

По данным обработки 100% протоколов, по единому партийному округу "Единая Россия" набрала 31,29%, КПРФ - 23,73%, партия "Коммунисты России" - 11%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 9,81%, "Новые люди" - 8,3%, ЛДПР - 6,78.

В одномандатных округах "Единая Россия" победила в 18 округах, КПРФ - в четырех. В результате "Единая Россия" получила в законодательном собрании 26 мандатов (на пять мандатов меньше по сравнению с предыдущим созывом), КПРФ - 10 мандатов (плюс три мандата), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два мандата (без изменений) и ЛДПР - один мандат (минус 3 мандата). Партии "Коммунисты России" и "Новые люди" вошли в Заксобрание впервые и получат три и два мандата соответственно.

Выборы в Госдуму восьмого созыва и заксобрание Омской области прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. На выборах в областной парламент были зарегистрированы списки семи партий. Партия "Единая Россия" выдвинула в составе списка 79 кандидатов, КПРФ - 77 кандидатов, ЛДПР - 49, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 59. В списки партий "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России" вошли 43, 60 и 88 кандидатов соответственно. На выборах в Госдуму было зарегистрировано 22 кандидата от восьми партий, включая "Яблоко".