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Пискарев: в Думе проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России намерена устранить законодательный пробел и установить ответственность за нарушение иноагентами запрета на вмешательства в российские выборы. Об этом заявил в среду глава комиссии Василий Пискарев.

"В нашем избирательном законодательстве содержится запрет иностранным агентам вмешиваться в наши выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление наших граждан. При подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется. <...>Это отчасти связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить", - сообщил он.

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РоссияПискарев, Василий Иванович
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