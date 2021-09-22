Пискарев: санкции за нарушение прав граждан РФ нужно распространить на всех иностранцев

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Зеркальные санкции, применяемые сейчас против граждан США за нарушения прав и свобод россиян, нужно распространить на всех иностранцев. Об этом в среду заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Комиссия располагает информацией о причастности к нарушениям прав россиян, в частности жителей Крыма, не только американцами", - сказал он. В связи с этим комиссия призывает ускорить принятие уже внесенного законопроекта о возможности наложения санкций "не только на американцев, но и на всех иностранцев", которые посягают на основополагающие права и свободы граждан России.