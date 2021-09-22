Секретарь ЦИК поблагодарила ОП России за подготовку наблюдателей к выборам в Госдуму

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Наталья Бударина поблагодарила Общественную палату (ОП) РФ за подготовку общественных наблюдателей к выборам депутатов Госдумы и помощь в выявлении возможных нарушений в ходе голосования.

"Хочу поблагодарить Общественную палату и коллег в общественных палатах регионов за значительный вклад в обеспечение прозрачности и легитимности всех наших избирательных процедур", - сказала Бударина в ходе Второго форума общественных наблюдателей в среду.

Она напомнила, что в 2017 году ЦИК вместе с ОП подписали соглашение о взаимодействии. "Мы вместе прошли крайне сложную и непростую избирательную кампанию. В таких условиях выборы не проходили никогда. Во-первых, имелись определенные риски, связанные с пандемией. Конечно, было беспрецедентное давление на наши выборы со стороны иностранных игроков. Три дня шло непрерывное обеспечение процесса голосования избирательными комиссиями", - отметила секретарь ЦИК.

Она также поблагодарила палату "за все сообщения общественных наблюдателей о возможных нарушениях". "К счастью, подтвердилось действительно крайне мало серьезных случаев, но оперативная реакция была с нашей стороны. И в ряде случаев, двумя случаями я лично занималась, по сигналам общественных палат мы разобрали ситуацию, учитывая, что были сомнения в двух регионах, бюллетени были признаны недействительными", - сказала Бударина.

Она отметила помощь ОП в разоблачении недостоверных сообщений о выборах. "Их было, конечно, гораздо больше, чем каких-то серьезных подтвердившихся нарушений. Уверена, что опыт нашего дальнейшего взаимодействия нужно расширять. Сейчас у нас уже очень хорошая база для этого наработана", - добавила секретарь комиссии.

В рамках форума прошло награждение наиболее активных общественных наблюдателей на прошедших выборах.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%.

Кроме того, единороссы побеждают в 198 одномандатных округах, представители КПРФ - в девяти, кандидаты от "Справедливой России - За правду" - в восьми. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".