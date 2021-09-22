Матвиенко: комиссия СФ предотвратила многие попытки вмешательства в выборы извне

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Временная комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предотвратила многие попытки вмешательства в ход российской избирательной кампании. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Такая ваша активная профессиональная работа, на мой взгляд, предотвратила очень многие попытки вмешательства и вскрыла те, которые имели место быть. У нас есть аргументы для того, чтобы вести диалог с нашими зарубежными партнерами и предъявлять им соответствующие претензии, чтобы не было никаких стандартов по отношению к России", - сказала спикер Совфеда, обращаясь к главе комиссии СФ Андрею Климову и членами комиссии.

Матвиенко поблагодарила комиссию за кропотливую и содержательную работу, "особенно за анализ ситуации вмешательства во внутренние дела России перед выборами и в ходе выборов".