Общественный штаб предложил экспертам сверить итоги онлайн-голосования в Москве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября, сообщил в среду председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Дадим поручение технической группе [провести] пересчет и нам доложить протоколом, совпадает ли это с итогами, <...> к понедельнику", - сказал Венедиктов в ходе заседания штаба.

Он добавил, что также штаб просит Центральную избирательную комиссию сохранять "бумажные следы" онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов. Кроме того, все результаты "подробно и понятно" будут опубликованы в интернете.

"Это не юридический пересчет, <…> штат не в праве принимать решение юридически, это сверка для того, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно", - уточнил Венедиктов.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Также участки были открыты в местах временного пребывания избирателей, они располагались в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.