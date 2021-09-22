Матвиенко надеется на продвижение позиций России в ПАСЕ и на конференции глав парламентов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сенаторы рассчитывают на продвижение позиций России на международной арене по итогам сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейской конференции председателей парламентов. Об этом сказала в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В период осенней сессии мы продолжим работу в сфере парламентской дипломатии. Здесь наша главная цель остается неизменной - продвигать и отстаивать интересы нашей страны, принципы верховенства международного права, равноправия и взаимного уважения в международных делах. Впереди заключительная часть сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также Европейская конференция председателей парламентов. Рассчитываем, что их результаты также будут способствовать продвижению наших позиций", - сказала спикер Совфеда, открывая осеннюю сессию верхней палаты парламента.

Она также рассказала о предстоящих крупных форумах, которые пройдут под эгидой Совфеда в ближайшее время. "Не только в нашей стране, но и за ее пределами с нетерпением ждут начала III Евразийского женского форума, который пройдет в середине октября в Санкт-Петербурге. Это без всякого преувеличения событие глобального уровня - и по охвату участников, и по масштабу обсуждаемых вопросов. Главная тема форума как никогда актуальна - миссия женщин в новой реальности", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что оргкомитет продолжает получать заявки от участников со всего мира. "Интерес к мероприятию колоссальный. Я уверена, что нам удастся не только повторить успех предыдущих форумов, но и поднять планку как с организационной, так и с содержательной точки зрения", - добавила председатель Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что опыт проведения Евразийского женского форума и других мероприятий Совета Федерации обязательно будет учтен при подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае следующего года в Санкт-Петербурге.