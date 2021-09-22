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Единый день голосования

Губернатор Астраханской области отказался от депутатского мандата в облдуме

Мандат облдумы был передан Павлу Андросову

АСТРАХАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, возглавлявший на выборах в Госдуму и думу Астраханской области список "Единой России" в регионе, принял решение отказаться от депутатского мандата в заксобрании региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал отказ от мандата в депутаты думы Астраханской области", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в избирательной комиссии Астраханской области, мандат облдумы губернатора был передан Павлу Андросову. Также в избиркоме сообщили, что от депутатского мандата в заксобрание региона отказались еще четыре человека, представители партии "Единая Россия": Алексей Штонда, Руслан Бисенов, Сергей Левшин и Дмитрий Заплавнов. Вместо них мандаты получили следующие за ними в списках кандидаты.

По данным областного избиркома, на выборах с 17 по 19 сентября в Астраханской области партия "Единая Россия" набрала 46,76% голосов, за нее проголосовали 144 058 избирателей, на втором месте - представители КПРФ с результатом 18,23% (56 166), на третьем месте партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" 16,28% (50 161 человек). Четвертую позицию заняла партия "Новые люди" 5,92% (18 224 человека). Явка на выборах в регионе составила 42,5%.

17-19 сентября в Астраханской области, кроме выборов депутатов Госдумы, жители региона выбирали депутатов областного законодательного собрания, районных и сельских советов, а также глав пяти поселений и главу Ахтубинского района. В рамках выборов также проводилось народное голосование за присвоение региону статуса приоритетной геостратегической территории (ПГСТ).

Теги
РоссияЕдиный день голосованияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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