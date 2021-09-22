Захарова назвала "сеансом коллективного гипноза" разговоры ФРГ и стран Балтии об угрозе РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сеансом коллективного гипноза" встречу президента Германии с президентами Латвии, Литвы и Эстонии, на которой поднималась тема возросшей военной активности России на восточных рубежах НАТО.

"В честь столетия установления дипотношений Германии (тогда - Веймарской) со странами Балтии президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял своих коллег из Литвы, Латвии и Эстонии. Говорили об исторической связи народов, военном сотрудничестве и, конечно, российской угрозе. Сеанс коллективного гипноза", - написала в среду Захарова в своем телеграм-канале.

Как отметила дипломат, Штайнмайер на встрече заверил глав трех республик, что НАТО и Германия в случае угрозы безопасности со стороны России окажут им поддержку. "Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения. Под "если что" понимаются, судя по всему, мифические русские танки под Каунасом. Видимо, все четверо не в курсе, что их в 2014 году мифическим же образом "перебросили" в Киев и с этого момента Украина защищает всю Европу от российской угрозы. Знали бы, расслабились, наверное", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала, что ранее практика размещения военных подразделений на территории другого государства называлась "экспедиционным корпусом", однако теперь в контексте значимости роли НАТО для восточного фланга альянса позиционируется как "отстаивание территориальной целостности и защита демократии".

"Смешно это все читать и слушать, особенно после публикации Минобороны Латвии информации с параметрами потерянного беспилотника. <...> Где Германия с НАТО, не пойму, с заявленной солидарностью? "Если что" уже наступило - надо идти искать дрон", - заключила Захарова.

Встреча Штайнмайера с президентами Латвии, Литвы и Эстонии состоялась 16 сентября в Берлине. В тот же день, как сообщило агентство LETA, во время крупных военных учений Namejs 2021, которые проходят в Латвии, национальные вооруженные силы потеряли связь с армейским беспилотником. Где он приземлился, неизвестно. Латвийская армия попросила местных жителей помочь найти аппарат.