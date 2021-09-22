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Единый день голосования

В Мосгоризбиркоме заявили, что пересчет голосов не предусмотрен законом о выборах

Все итоги по всем выборам установлены, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пересчет голосов, отданных в процессе онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве, нельзя провести в рамках действующего законодательства. Об этом заявил журналистам в среду заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. В соответствии с пунктом 1.1 ст. 77 ФЗ "Об основных гарантиях", частью 2 статьи 100 ФЗ "О выборах депутатов ГД" после установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен", - сказал Реут.

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