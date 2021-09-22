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Единый день голосования

Беглов: в Петербурге избрали демократичный парламент с широким представительством партий

Губернатор города отметил, что в Государственную думу от Санкт-Петербурга прошли как кандидаты "Единой России", так и представители других партий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Широкое представительство избранных в новый состав законодательного собрания Петербурга партий делает его одним из самых демократичных в стране. Такое мнение высказал журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, анализируя итоги выборов.

"У нас один из самых демократичных парламентов, и у нас прошли демократичные выборы, иначе 6 партий так просто не прошли бы в законодательное собрание: "Единая Россия", коммунисты, "Яблоко", либералы, "Справедливая Россия", появилась новая партия - "Новые люди". Были нюансы, были какие-то вопросы: если столько партий борется за право, у них есть технологи. Но итог правильный. Я очень рад, что в парламенте представлено 6 партий, это разнообразие программ и возможность выбрать", - сказал Беглов.

Он отметил, что и в Государственную думу от Санкт-Петербурга прошли как кандидаты "Единой России", так и представители других партий. "Это не однополярность, это мнение, которое жители выразили тем или иным партиям в соответствии с их программой. Для нас это важно как для исполнительной власти, потому что у нас очень много проектов, над которыми нужно работать в правительстве РФ. Мы сейчас вместе с Ленинградской областью будем складывать наши усилия - как исполнительная власть, так и новый депутатский корпус, который представлен от Ленинградской области и Санкт-Петербурга в Государственной думе", - добавил он.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияЕдиный день голосованияСанкт-Петербург
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