Единороссы получат 28 из 38 мандатов в думе ХМАО по итогам выборов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", победившая на выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), увеличила на один число мандатов в региональном парламенте. В состав кандидатов по партспискам вошли, в частности, губернатор Югры Наталья Комарова и экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников, сообщила в среду пресс-служба регионального избиркома.

По данным на сайте думы ХМАО, у "Единой России" до выборов в сентябре 2021 года в парламенте Югры было 27 депутатов, у ЛДПР - шесть, у КПРФ - три, у партии "Справедливая Россия - За правду" - один и один самовыдвиженец. Всего в думе ХМАО 38 депутатов.

"Избирательная комиссия Югры установила, что к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов Думы Югры по единому избирательному округу допущены списки пяти избирательных объединений "Единая Россия" - десять депутатских мандатов, КПРФ - четыре, ЛДПР - три, Партия пенсионеров - один, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - один", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным ГАС "Выборы", победу во всех 19 одномандатных округах на выборах в думу ХМАО одержали кандидаты от "Единой России". Таким образом, у "Единой России" по итогам состоявшихся выборов, будет в региональном парламенте 28 депутатов (на одного больше, чем ранее), у КПРФ также на одного больше, а у ЛДПР на три меньше.

По данным пресс-службы избиркома ХМАО, в список из десяти кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов от "Единой России" вошли, в частности, глава Югры Комарова и экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников, от КПРФ - первый секретарь регионального отделения партии Алексей Савинцев, а от ЛДПР - лидер партии Владимир Жириновский. Как уточнил ТАСС председатель избиркома Югры Денис Корнеев, теперь у кандидатов есть пять дней, чтобы определиться, планируют ли они стать депутатами думы Югры или отказаться от своего мандата. "Из практики, как правило пять-семь дней уходит на все переговоры внутрипартийные и потом они определяются. Примерно неделя может потребоваться на все переговоры", - сказал собеседник агентства.

О выборах в ХМАО

С 17 по 19 сентября 2021 года в Югре прошли выборы депутатов Государственной думы, думы Югры, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. "Единая Россия" победила на выборах депутатов думы ХМАО с 40,23% голосов, второе место - КПРФ с 17,22% голосов, третье - ЛДПР с 14,64%. Далее идут партия "Справедливая Россия - за правду" - 7,71% и Партия пенсионеров - 7,45%.

Партия "Единая Россия" в 2016 году победила на выборах в окружную думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, набрав 46,87%. Второе место заняла ЛДПР с 25,29% голосов, третье место КПРФ - с 11,51%. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" расположилась на четвертом месте с 8,07% голосов.