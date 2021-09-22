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Единый день голосования
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Песков: сверка итогов электронного голосования в Москве повышает доверие к выборам

В Кремле исходят из того, что электронное голосование "надежно, удобно и быстро"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сверка результатов электронного голосования в Москве повышает уровень доверия к итогам выборов и демонстрирует их прозрачность, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Если мы правильно поняли сообщения из московского штаба [по наблюдению за выборами], это не в полном смысле слова пересчет, это некая проверка, она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в Кремле исходят из того, что электронное голосование "надежно, удобно и быстро". "Это все цифровые алгоритмы и применение распределенного регистра и тому подобное, - продолжил пресс-секретарь. - Наверное, какой-то аудит потребуется, просто чтобы продемонстрировать, что система работает абсолютно безупречно".

Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.

Теги
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