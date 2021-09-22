Песков прокомментировал поиск в Киеве "российского следа" в покушении на Шефира

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Попытки связать покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, с "российским следом" можно объяснить "излишне экзальтированным эмоциональным состоянием". Такое мнение выразил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить "российского следа", - сказал Песков, комментируя соответствующие заявления из Киева.

"Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния", - добавил представитель Кремля.

Ранее в среду под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Он не пострадал, однако ранения получил водитель. МВД Украины подтвердило факт обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, и сообщило о начале розыска стрелявших. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

В офисе Зеленского в комментарии украинскому изданию "Вести" заявили, что считают покушение на Шефира попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды. Президент Украины назвал покушение на своего помощника проявлением слабости и заявил, что вернется из США в Киев сразу после выступления на ГА ООН.

Шефир считается давним другом Владимира Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем "Студии Квартал-95".