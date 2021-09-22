{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Кремле сожалеют, что слова Эрдогана по Крыму звучат во время подготовки его визита в РФ

Позиция Турции по Крыму хорошо известна России, Москва категорически с ней не согласна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль сожалеет, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно Крыма звучат в тот момент, когда идет подготовка визита турецкого лидера в Россию. Об этом сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему

Отвечая на вопрос о том, кого РФ считает адресатом слов Эрдогана, представитель Кремля указал: "Безусловно, адресатом мы считаем себя. Так это и воспринимаем".

"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента [Турции Эрдогана] в Российскую Федерацию. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", - отметил Песков.

Эрдоган, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Турция считает "важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого" Анкара не признает.

Ранее в канцелярии турецкого президента заявили, что визит Эрдогана в РФ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным ожидается 29 сентября. Планируется, что он отправится в Сочи. Последняя очная встреча лидеров состоялась в марте 2020 года в Кремле, когда Эрдоган также посетил РФ с рабочим визитом. Из-за ситуации с пандемией последующие переговоры проводились по телефону или видео-конференц-связи, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

Позиция Турции по Крыму

Позиция Турции по Крыму хорошо известна России, Москва категорически с этой позицией не согласна, сообщил Песков.

"Что касается этой позиции, да, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - сказал представитель Кремля.

РФ хотела бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития двусторонних отношений с Турцией и решении региональных вызовов.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичКрым
Кремль не будет раскрывать детали обсуждения лидерами РФ и США слов Байдена об "убийце"
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров глав государств
Читать полностью