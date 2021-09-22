В Кремле сожалеют, что слова Эрдогана по Крыму звучат во время подготовки его визита в РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль сожалеет, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно Крыма звучат в тот момент, когда идет подготовка визита турецкого лидера в Россию. Об этом сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, кого РФ считает адресатом слов Эрдогана, представитель Кремля указал: "Безусловно, адресатом мы считаем себя. Так это и воспринимаем".

"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента [Турции Эрдогана] в Российскую Федерацию. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", - отметил Песков.

Эрдоган, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Турция считает "важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого" Анкара не признает.

Ранее в канцелярии турецкого президента заявили, что визит Эрдогана в РФ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным ожидается 29 сентября. Планируется, что он отправится в Сочи. Последняя очная встреча лидеров состоялась в марте 2020 года в Кремле, когда Эрдоган также посетил РФ с рабочим визитом. Из-за ситуации с пандемией последующие переговоры проводились по телефону или видео-конференц-связи, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

Позиция Турции по Крыму

Позиция Турции по Крыму хорошо известна России, Москва категорически с этой позицией не согласна, сообщил Песков.

"Что касается этой позиции, да, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - сказал представитель Кремля.

РФ хотела бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития двусторонних отношений с Турцией и решении региональных вызовов.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.