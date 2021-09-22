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Путин 22 сентября проведет рабочую встречу с главой Адыгеи

Встреча пройдет по видеосвязи

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет рабочую встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ряд встреч дистанционных запланирован у президента, из публичного будет его общение с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Президент традиционно продолжает заниматься вопросами региональными", - сказал Песков.

Он отметил, что в первой половине дня Путин уже провел международный телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Глава государства в среду работает в Ново-Огареве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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