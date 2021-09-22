В заксобрание Петербурга вошли шесть партий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга подвела итоги выборов в законодательное собрание города седьмого созыва. Его новый состав будет представлен шестью партиями, значительную часть голосов по единому округу набрала партия "Единая Россия", сообщает горизбирком.

"Единая Россия" - 33,29%, КПРФ - 17,47%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 12,71%, "Новые люди" - 10,05%, "Яблоко" - 9,15%, ЛДПР - 7,90%, Партия роста - 4,13%, Российская партия свободы и справедливости - 2,43%", - следует из материалов избиркома.

В голосовании по одномандатным округам единороссы набрали большинство голосов в 18 из 25 округов, КПРФ - в двух округах, "Новые люди" - в одном, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду " - в двух. ЛДПР одержала победу в одном округе, еще в одном округе большинство избирателей поддержали самовыдвиженца.

В шестом созыве Заксобрания Петербурга было представлено 35 депутатов от "Единой России", три - от ЛДПР, три - от Партии роста, три - от КПРФ, три - от "Справедливой России" и два - от партии "Яблоко".

Законодательное собрание Санкт-Петербурга избирается сроком на пять лет. В его состав входят 50 депутатов, 25 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

Выборы в Заксобрание Петербурга проходили одновременно с выборами в Госдуму 17-19 сентября.