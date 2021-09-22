Слуцкий назвал вопиющим фактом отказ ему в визе США для участия в мероприятиях ГА ООН

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отказ в выдаче ему визы в США для участия в мероприятиях 76-й сессии Генассамблеи ООН вопиющим фактом и невыполнением Вашингтоном своих обязательств.

"Это вопиющий факт. И, конечно, нужно говорить о том, что Вашингтон не выполняет обязательства, взятые в свое время в конце 40-х годов прошлого столетия по размещению у себя штаб-квартиры ООН", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Слуцкий также отметил, что в решении по американским санкциям в отношении тех российских фигурантов, которые под эти санкции попали, говорится про исключения - это гуманитарные ситуации и работа в международных организациях. "Таким образом, Соединенные Штаты грубо попирают свои собственные обязательства", - подчеркнул он.

Ранее Слуцкий сообщил журналистам, что из всей российской делегации он единственный, кому не была выдана виза. Глава комитета не исключил, что это может быть связано с наличием его фамилии "в американских черных списках, как и имен многих других российских политиков". По его словам, это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном визовыми ограничениями, что еще раз заставляет задуматься о том, действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.