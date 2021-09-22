Песков не знает, предложит ли Путин на встрече с партиями кандидатуру спикера Госдумы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сам примет решение относительного того, предлагать ли на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, кандидатуру спикера нижней палаты парламента, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Строить какие-либо прогнозы на эту тему он отказался.

"Это зависит от президента: если он примет такое решение, то да, если нет - нет, но мы не можем это предвосхищать", - сказал представитель Кремля журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября. Как ранее сообщал Песков, президент планирует до конца недели провести по видеосвязи встречу с руководством политических партий.