"Единая Россия" приостановила членство главы ФСС по Татарстану, задержанного за взятку

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Камско-Устьинский политсовет "Единой России" в Татарстане приостановил членство в партии руководителя регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) по республике Павла Лоханова из-за возбуждения на него уголовного дела.

"В среду, 22 сентября, на заседании местного политсовета в Камском Устье было приостановлено членство Павла Лоханова в партии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе татарстанского отделения "Единой России".

Членство в случае возбуждения уголовного дела приостанавливается в соответствии с уставом партии "Единая Россия".

В партии отметили, что решение будет действовать до тех пор, пока с Лоханова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано. Лоханов также будет выведен из состава регионального политсовета партии.

Во вторник сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело на главу отделения ФСС Татарстана за взятку в 2,4 млн рублей. Сегодня, 22 сентября, Приволжским районным судом Казани ему будет избрана мера пресечения.