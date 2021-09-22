Путин отметил позитивное развитие Адыгеи, но указал и на несколько проблем

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду на встрече по видеосвязи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым отметил, что регион в целом развивается хорошо, но стоит обратить внимание на некоторые социальные вопросы.

"Мурат Каральбиевич, в целом ситуация в республике развивается в позитивном ключе, много моментов, на которые хотелось бы обратить внимание: это рост ВРП - валового регионального продукта, рост промышленного производства, сельского хозяйства, все это позитивные тенденции", - сказал Путин.

При этом президент напомнил о нехватке медицинских кадров в Адыгее. "Мы с вами это хорошо знаем, главное здесь - если не главное, то одно из очень важных обстоятельств, - это наделение медиков жильем, обеспечение их жильем. Поэтому просил бы вас над этим подумать, вписаться в [соответствующие государственные] программы", - заметил глава государства.

Кроме того, он попросил Кумпилова "обязательно проработать с правительством Российской Федерации" вопрос о планах ремонта и реконструкции помещений школ и дошкольных учреждений. "Вы уже сейчас упомянули о том, что вы реализуете такие программы. Но все-таки нехватка дошкольных детских учреждений в республике ощущается, и люди наверняка это замечают, - добавил Путин. - Поэтому еще раз хочу обратить внимание на то, что в правительстве сейчас разработана целая большая программа на этот счет, и нужно обязательно в нее вписаться".

Президент также обратил внимание на вопрос поддержания в порядке очистных сооружений. "Безусловно, это связано с еще одной проблемой республики - с необходимостью уделить больше внимания чистоте водных ресурсов. Вы тоже знаете об этом, мы с вами тоже как-то об этом говорили", - заключил Путин.

При этом, резюмируя, глава государства еще раз отметил, что "в целом ситуация в республике развивается в позитивном ключе".