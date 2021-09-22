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Генассамблея ООН

Песков считает, что корректор речи Байдена в ООН "прошляпил" ошибку в отношении Чечни

Президент США с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув при этом Чечню и Камерун

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что корректоры речи президента США Джо Байдена, с которой он выступил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, "прошляпили" географическую ошибку в отношении Чечни.

Во вторник президент США с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув при этом Чечню и Камерун.

"Что касается упоминания российского региона в смысловом контексте вместе с независимым государством, наверное, чуть-чуть прошляпили корректоры текста выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно", - указал Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее также прокомментировал негативное заявление Байдена, пригласив его посетить регион.

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Кадыров, Рамзан АхматовичКамерунСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, ДжоГенассамблея ООНЧечня
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