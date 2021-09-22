Мосгоризбирком признал состоявшимися дополнительные выборы депутатов Мосгордумы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №19 и №37 признаны Мосгоризбиркомом состоявшимися и действительными, в столичный парламент избраны два депутата. Об этом сообщил в среду в ходе заседания комиссии ее председатель Юрий Ермолов.

"В Мосгоризбирком представлены протоколы по избирательным округам №19 и №37 <…> Жалоб в окружные избирательные комиссии при подведении итогов не поступало <…> На момент рассмотрения вопроса на заседании Московской избирательной комиссии жалоб в Мосгоризбирком не поступало <…> Дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого признаны состоявшимися и действительными", - сказал Ермолов.

Так, на довыборах в Мосгордуму по округу №19 избрана Елена Кац - у нее 24 138 или 34,11% голосов, по округу №37 - Владимир Рыжков, у него 16 623 (21,05%) голосов.

"Одномандатный избирательный округ №19: в списки было внесено 142 577 избирателей, приняли участие в выборах 72 331 избиратель, что составляет 50,73% от избирателей, внесенных в список <…> Одномандатный округ №37: в список внесены 172 449 избирателей, приняли участие в выборах 80 538 избирателей, явка составила 46,7%", - уточнил Ермолов.