Кремль пообещал сообщить, когда Путин примет решение о созыве первого заседания Госдумы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль уведомит о дате первого заседания Государственной думы восьмого созыва, когда глава государства Владимир Путин примет соответствующее решение.

"Мы сообщим, когда такое решение будет принято", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин во вторник подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва. Согласно Конституции РФ, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. Однако президент имеет право созвать заседание палаты раньше этого срока.