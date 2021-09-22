Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обсудил ситуацию в Афганистане и постконфликтное восстановление в этой стране, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Афганистане. С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности", - говорится в сообщении.

"Особое внимание уделено теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности "Группы двадцати", в которой Италия председательствует в нынешнем году", - добавили в Кремле. В этом контексте обсуждена проблематика предстоящего саммита "двадцатки", отмечается в сообщении.

В разговоре Путина и Драги также подчеркнута "важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения".

Кроме того, президент РФ проинформировал итальянского премьера о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября, а также совместного заседания лидеров стран - участниц обеих организаций.

"Рассмотрены также актуальные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией коронавируса. Обсужден график предстоящих контактов", - добавили в Кремле.