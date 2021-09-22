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Краснов примет участие в совете генпрокуроров СНГ в Нур-Султане

На полях мероприятия Игорь Краснов также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отправится с рабочим визитом в Казахстан, где состоится заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В столице Казахстана Нур-Султане пройдет 31-е заседание КСГП. Как отметили в Генпрокуратуре России, на полях мероприятия Краснов также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.

Визит главы Генпрокуратуры визит начнется с посещения монумента защитникам Отечества "Отан Коргаушылар".

Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ был образован 7 декабря 1995 года, с 2000 года ему придан статус межгосударственного органа Содружества Независимых Государств.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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