В Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Итоги голосования по выборам в Государственную думу отменили на семи участках в Санкт-Петербурге из-за нарушений. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

"Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с нормами федерального и регионального законодательства, хотя на некоторых избирательных участках были нарушения. Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в законодательное собрание Санкт-Петербурга", - сказал Кузьмин, слова которого привели в городском медиацентре "Выборы-2021".

По его словам, в частности, на избирательном участке № 803 в Кировском районе все избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик был разбит. "Установить волеизъявление избирателей не представлялось возможным, поэтому голосование на данном избирательном участке было признано недействительным, проводится доследственная проверка Следственного комитета", - отметил он.

Кроме того, во Фрунзенском районе на участке № 2151 в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдали избирателям. "В таком случае волеизъявление избирателей также невозможно установить, на данном участке голосование было признано недействительным", - пояснил Кузьмин.

Аналогичное решение приняла территориальная избирательная комиссия на участке № 11 в Адмиралтейском районе, где были выявлены многочисленные нарушения.

"Мы со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии реагировали на все нарушения, продолжаем работать", - добавил Кузьмин.