Руденко: Россия не собирается использовать "Северный поток - 2" как инструмент геополитики

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия не собирается использовать газопровод "Северный поток - 2" в геополитических целях, этот проект остается для Москвы исключительно экономическим. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Для нас "Северный поток - 2" остается исключительно экономическим проектом. Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчетах. Нам этого не нужно", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Замминистра отметил, что все десятилетия сотрудничества России с Европой в газовой сфере показали, что Москва ни разу не использовала газовый фактор в качестве инструмента влияния на политические процессы.

Он добавил, что Россия и после истечения в 2024 году контракта на транзит газа через Украину будет готова задействовать все возможности для удовлетворения европейского спроса. "Мы неоднократно заявляли о том, что в случае потребности, запроса со стороны европейских партнеров готовы и дальше использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа, - напомнил Руденко. - У нас действует контракт до 2024 года. После 2024 года все, конечно, будет зависеть от того, какие объемы газа потребуются нашим европейским потребителям".

Компания "Газпром" ранее сообщила, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось утром 10 сентября. В то же время в Еврокомиссии (ЕК) пояснили, что после получения проекта решения о сертификации газопровода от германского регулятора у ЕК будет 2 месяца на предоставление собственного ответа по сертификации, при этом этот срок может быть продлен.