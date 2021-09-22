Исаев: во фракции единороссов нет данных о дате первого пленарного заседания Госдумы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Информации о дате проведения первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва в думской фракции "Единой России" пока нет. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в среду сообщил действующий первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"Пока информации нет", - сказал он, отвечая на вопрос о дате проведения пленарного заседания.

Ранее во вторник председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания нижней палаты восьмого созыва. По словам Исаева, дата заседания рабочей группы также пока неизвестна. "До подведения официальных итогов (выборов) - вряд ли [появится какая-то информация]", - отметил Исаев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.