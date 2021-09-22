МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегией размещения штаб-квартиры ООН

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН в своей стране и манипулируют выдачей виз для оказания давления на другие страны. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ в связи с невыдачей Вашингтоном визы председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

"США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации, - указали в дипведомстве. - Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт".

В МИД добавили, что отказ Вашингтона выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому является грубейшим нарушением международного права и не останется без должной реакции.

В российском дипведомстве указали, что "власти США, следуя теперь уже многолетней и вполне преднамеренной линии, продолжают чинить препятствия в оформлении виз российским представителям, направляющимся на мероприятия ооновской штаб-квартиры в Нью-Йорке".

"Вынуждены констатировать, что на этот раз разрешение на въезд не получил Леонид Слуцкий - председатель комитета Государственной думы по международным делам, член официальной делегации Российской Федерации на 76-й сессии ГА ООН, состав которой утвержден распоряжением президента России, - отметили в министерстве. - Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции".

Ранее Слуцкий сообщил журналистам, что из всей российской делегации он единственный, кому не была выдана виза. Глава комитета не исключил, что это может быть связано с наличием его фамилии в американских черных списках.