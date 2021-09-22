МИД России назвал провокацией действия косовской полиции против сербов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ в связи с обострением обстановки в Косове.

"Весьма встревожены обострением ситуации в северных районах сербского автономного края Косово. Приштинские полицейские при фактическом попустительстве международных присутствий с 20 сентября под надуманными предлогами препятствуют передвижению транспорта через административную границу с центральной частью Сербии, применяют при этом насилие в отношении мирных граждан. По сути речь идет о попытке местных албанцев захватить сербонаселенные районы провинции, установить там свой контроль. Рассматриваем эти действия как провокацию, которая имеет целью продолжить этнические чистки, выдавить сербов из Косово", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ подчеркнули, что косовоалбанские власти "должны незамедлительного отвести полицейские подразделения из северных районов края, прекратить саботаж и всерьез переключиться на задачи урегулирования". "Дальнейшее нагнетание напряженности чревато серьезными проблемами, способными подорвать стабильность на Балканах. Ожидаем, что американские и европейские покровители Приштины наконец окажут отрезвляющее воздействие на своих подопечных, чтобы избежать разрушительного сценария, несущего угрозу всему региону", - добавили в МИД.

В министерстве отметили, что имеющие мандаты ООН "Силы для Косова" (международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии), а также Миссия ЕС в области верховенства закона "в который раз или не могут, или не хотят выполнять свои функции обеспечения мира и безопасности в крае". "Очередной всплеск напряженности предсказуем, если учесть стагнацию в косовском урегулировании. Евросоюз, наделенный Генеральной Ассамблеей ООН ролью посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, никаких значимых шагов, чтобы добиться сдвигов, не предпринимает, тогда как лидеры косоваров открыто отказываются следовать своим обязательствам, в том числе ключевому - о формировании Сообщества сербских муниципалитетов Косово", - констатировали в МИД РФ.

О ситуации в Косове

Утром в понедельник сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях и начали мирный протест. Вечером косовары применили против протестующих сербов слезоточивый газ. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается.

Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. С другой стороны, глава Канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенного образования Альбин Курти и власти в Приштине приказали принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их косовскими.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.