Страны СНГ обсудили перспективы сотрудничества в сфере биологической безопасности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Страны СНГ обсудили вопросы сотрудничества в сфере биологической безопасности на заседании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Проведена сверка часов по ситуации в области биологической безопасности, состоялся доверительный обмен мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества в данной сфере в рамках СНГ, а также взаимодействия на профильных многосторонних площадках, прежде всего Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генассамблее ООН", - указали в министерстве по итогам заседания.

Как отметили на Смоленской площади, стороны подтвердили "готовность государств СНГ и в дальнейшем координировать действия и выступать с консолидированных позиций для достижения целей обеспечения прочного мира и укрепления международной безопасности". "Следующее заседание СККР пройдет в Минске в первой половине 2022 года", - добавили в дипведомстве.

В работе комиссии приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.