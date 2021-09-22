Разработчик считает, что "отложенное решение" для онлайн-выборов в Москве нужно сохранить

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Функция "отложенного решения" заинтересовала 300 тыс. онлайн-избирателей, ее стоит использовать в дальнейшем. Об этом сообщил в среду в ходе круглого стола в онлайн-формате начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Я бы от этой функции [отложенного голосования] не отказывался, потому что 300 тыс. человек из 2 млн [проголосовавших] ею воспользовались. Возможно, если бы этой функции не было, эти бы 300 тыс. [избирателей] не пришли в электронное голосование. <…> В этот раз все отработало с технической точки зрения гладко", - сказал Костырко, уточнив, что результат онлайн-голосования был опубликован спустя 7 часов после сборки ключа расшифрования.

Ранее он сообщил, что подведение итогов дистанционного электронного голосования в Москве задержалось из-за высокой активности избирателей, а также в связи с их заинтересованностью функцией отложенного решения. Он подчеркивал, что система онлайн-голосования впервые была использована на выборах трех уровней власти. Также Костырко сообщал, что большинство онлайн-избирателей - 85%, которые воспользовались новой функцией отложенного решения на выборах депутатов Госдумы в Москве, сделали это по одному разу.

Функция отложенного решения была предоставлена избирателям на онлайн-выборах депутатов Госдумы в Москве впервые: в течение 24 часов, но не позднее часа окончания онлайн-голосования и не чаще, чем через каждые три часа, избиратель мог вернуться к своему электронному бюллетеню и изменить решение. Волеизъявлением участника дистанционного электронного голосования считался последний сделанный им выбор.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.