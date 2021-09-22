Глава Крыма внес на рассмотрение Госсовета вопрос об увольнении вице-премьера Кабанова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение Госсовета республики постановление об освобождении от должности вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, следует из опубликованных в среду данных регионального парламента.

"О принятии внесенного главой Республики Крым Аксеновым С. В. проекта постановления <...> "О согласовании освобождения от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым Кабанова Е. К.", - значится в перечне вопросов, которые планируются к рассмотрению на заседании Госсовета Крыма 23 сентября.

Аксенов назначил Кабанова на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым 27 ноября 2018 года. Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям (осуществляющий свои полномочия не на постоянной профессиональной основе). С 19 сентября 2014 года Кабанов - депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.