Министр просвещения России прибыл с визитом в Австрию

ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в среду с визитом в Австрию и провел переговоры с австрийским коллегой Хайнцем Фасманом. Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По его словам, российская делегация во главе с министром просвещения Сергеем Кравцовым прибыла в Австрию для участия в мероприятиях проходящего в Граце 22-26 сентября европейского первенства по рабочим профессиям EuroSkills Graz 2021. При этом первым пунктом программы визита стала рабочая встреча в Вене с федеральным министром образования, науки и исследований республики Хайнцем Фасманом.

"Заинтересованный предметный разговор о схожих для наших стран проблемах и вызовах в системах школьного образования в коронавирусный период, задачах дигитализации современного процесса обучения, о профессиональной подготовке", - написал Любинский у себя в "Фейсбуке". Стороны также условились продолжить контакты и обмен опытом на экспертном уровне.

Пятьдесят семь человек из 15 регионов РФ представят Россию на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021, который пройдет с 22 по 26 сентября в городе Грац. Всего в состязаниях примут участие около 400 конкурсантов со всей Европы. Чемпионат EuroSkills является крупнейшим международным соревнованием по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет, мероприятие проводится каждые два года в одной из 31 страны - участницы WorldSkills Europe.