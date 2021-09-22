"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Новгородской области с 32,51%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Победу на выборах в Государственную думу восьмого созыва в Новгородской области одержала политическая партия "Единая Россия" с результатом 32,51% голосов, итоги обработки 100% протоколов сообщила региональная избирательная комиссия.

"Политическая партия "Единая Россия" - 32,51%, КПРФ - 21,33%, "Справедливая Россия - За правду" - 14,37%, ЛДПР - 9,24%, "Новые люди" - 7,63%. Число голосов избирателей, принявших участие в выборах, 198 618 - 41,13%", - говорится в сообщении.

По одномандатному округу №134 ( Новгородская область) победу одержал кандидат "Единой России " Артем Кирьянов, об этом сообщила председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева. За Кирьянова проголосовало 53 243 человека, на втором месте кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Алексей Афанасьев - 35 997 голосов, на третьем месте - кандидат от КПРФ Никита Макаревич - 30 376 голосов избирателей.

На сентябрьских выборах в Новгородской области были задействованы 536 избирательных участков. Помимо выборов депутатов Госдумы и областной думы, в нескольких районах прошли выборы депутатов муниципального и поселкового уровней. Во всех избирательных кампаниях, что проходят сейчас в Новгородской области, принимают участие более 400 кандидатов. Основным новшеством выборов стало применение в широком формате возможности видеонаблюдения в течение всех трех дней голосования. Выездное голосование прошло 17 и 18 сентября, на территории Новгородской области были запланированы 323 маршрута выездного голосования, которые охватили более тысячи населенных пунктов. Также было предусмотрено голосование вне помещений, которое будет осуществляться по заявлению избирателей, если они не могли прийти на участки из-за инвалидности, состояния здоровья или по другим причинам.