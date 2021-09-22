"Единая Россия" победила на выборах в Новгородскую областную думу с 29,46%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" набрав 29,46%, победила на выборах в Новгородскую областную думу, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Татьяна Лебедева по итогам подсчета 100% протоколов и подписания протоколов по итогам выборов.

"Шесть партий преодолели 5-процентный барьер <...>, "Пенсионеры за социальную справедливость" - 5,8%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 15,76%, КПРФ - 19,81%, ЛДПР - 8,99%, партия "Новые люди" - 8,37%, "Единая Россия" - 29,46%. <...> "Единая Россия" получает по единому избирательному округу пять мандатов, два мандата по единому избирательному округу получает КПРФ, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" также получает два мандата и ЛДПР получает один мандат. Также по одному мандату получают партия "Новые люди" и партия "Пенсионеры за социальную справедливость", - сказала Лебедева.

По данным избиркома, явка на выборах в Новгородскую областную думу составила 40,29%, или 194 158 избирателей. На сентябрьских выборах в Новгородской области были задействованы 536 избирательных участков. Помимо выборов депутатов Госдумы и областной думы, в нескольких районах прошли выборы депутатов муниципального и поселкового уровней. Во всех избирательных кампаниях, что прошли сейчас в Новгородской области, принимали участие более 400 кандидатов.

Основным новшеством выборов стало применение в широком формате возможности видеонаблюдения в течение всех трех дней голосования. Выездное голосование прошло 17 и 18 сентября, на территории Новгородской области были запланированы 323 маршрута выездного голосования, которые охватили более тысячи населенных пунктов. Также было предусмотрено голосование вне помещений, которое будет осуществляться по заявлению избирателей, если они не могли прийти на участки из-за инвалидности, состояния здоровья или по другим причинам.