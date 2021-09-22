Справороссы Газзаев и Шеин не прошли в новый состав Госдумы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев и замглавы фракции справороссов Михаил Емельянов и Олег Шеин не прошли в Госдуму нового созыва. Об этом сообщил лидер "Справедливой России - Патриотов - За правду" Сергей Миронов.

"К сожалению, не все кандидаты от нашей партии, включая некоторых депутатов Госдумы прошлого созыва, смогли пройти в новый. Но я уверен, что их серьезный жизненный и профессиональный опыт послужит на благо России. Среди них - Олег Шеин, Михаил Емельянов, Валерий Газзаев", - цитирует Миронова пресс-служба справороссов. При этом политик выразил уверенность, что "их потенциал будет востребован".

По его словам, партия "значительно усилила свои позиции" и станет третьей по числу депутатов фракцией в Госдуме восьмого созыва. "Наша фракция значительно приросла и свежими силами. Это [сопредседатели партии] Захар Прилепин, Геннадий Семигин, Александр Бабаков, Дмитрий Гусев, Николай Бурляев, Андрей Кузнецов, Яна Лантратова, Михаил Делягин, Анатолий Лисицын, Сергей Кабышев, Тимур Каноков, Николай Новичков, Александр Аксененко, Юрий Григорьев", - перечислил Миронов.

По итогам выборов в Госдуму "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" по партийному списку набрала 7,46% голосов избирателей (19 мандатов), по одномандатным округам - восемь мандатов. В сумме справороссы могут получить в новой Думе 27 мест.