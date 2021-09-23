Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где начинает программу участия в сессии Генассамблеи

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, прибывший ранее в среду в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начинает программу встреч в штаб-квартире всемирной организации.

Уже 23 сентября (по московскому времени) Лавров примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН и генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Всего запланировано по меньшей мере 25 его контактов с зарубежными коллегами.