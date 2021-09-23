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Единый день голосования

Глава Хабаровского края Дегтярев вступит в должность 24 сентября

На прошедших выборах за него проголосовало 56,77% избирателей
Избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Александр Щербак/ТАСС

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность 24 сентября, сообщили ТАСС в правительстве региона.

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"Церемония состоится в пятницу", - сказали в правительстве.

Дегтярев избран губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовало 56,77% избирателей. Явка составила 43,82%.

Телеведущая Марина Ким от партии "Справедливая Россия - За правду", также участвовавшая в выборах губернатора, набрала 25,43% голосов, за нее проголосовало свыше 106,5 тыс. человек, пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров - 10,02%, это почти 42 тыс. голосов, генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" - 3,53%, или более 14,8 тыс.

Дегтярев был назначен врио губернатора 20 июля 2020 года, до этого он работал в должности председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В Хабаровском крае проходили выборы губернатора и депутатов Госдумы. Также состоялись выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края, выборы в органы местного самоуправления.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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